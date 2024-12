Genoa, Eranio: «Gilardino non meritava l'esonero»

Il doppio ex ha parlato prima della sfida tra Milan e Genoa, approfondendo vari temi interessati

Stefano Eranio, ex di Milan e Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX proprio in occasione della sfida tra Diavolo e Grifone, in programma la prossima giornata di campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

ALLENATORE – «Da chi mi sarebbe piaciuto essere allenato? Da Gasperini, mi piace molto il suo modo di lavorare. E con le mie caratteristiche penso che mi sarei trovato bene nelle sue squadre. Vieira? Patrick era molto giovane, giocare in quel Milan non era facile. Ma si vedeva già che aveva personalità. Poi l’ho ritrovato in Premier League. Lui giovava nell’Arsenal e lottava per il titolo, io nel Derby County: ci siamo affrontati più volte, anche se gli obiettivi delle squadre erano diversi. Ha fatto una carriera importante e adesso sta mettendo in pratica da allenatore tutto quello che ha imparato»

GILARDINO – «Mi è dispiaciuto per Gilardino, non meritava l’esonero. Ha avuto tanti infortuni, ha perso giocatori importanti in estate ma la squadra era con lui. Di Vieira mi piace il fatto che che abbia già dato un suo stile di gioco, con più possesso palla e più giocatori nell’area avversaria. Ma miracoli non ne può fare. I giocatori di maggior talento, Messias e Malinovskyi, sono infortunati»