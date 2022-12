Genoa, la scossa di Gilardino

Gilardino dà la scossa al Genoa, arrivato come semplice traghettatore sta trovando la continuità giusta per riportare entusiasmo nella piazza

Tre partite sette punti, con due vittorie e un pari. L’ultimo il successo contro il Frosinone primo della classe. L’allenatore rossoblù ha rimesso a posto le cose e importante è riuscito ad entrare nella testa del gruppo cosa che forse non era riuscita a Blessin. Ha sistemato la difesa ed è riuscito a far ritrovare il sorriso a società e tifosi. In società ora si valuta, ma con questo rendimento difficile andare alla ricerca di un altro profilo.

Gilardino continuerà sulla panchina rossoblù e ora si prepara ad affrontare l’ultimo test del 26 dicembre per chiudere al meglio l’anno. La sfida contro il Bari sarà importante per la classifica visto che le due squadre sono appaiate a 30 punti e possono insidiare le prime. Gilardino è pronto a far suonare ancora una volta il violino, stavolta però da direttore dell’orchestra.