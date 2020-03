Genoa, Edoardo Goldaniga è tornato in gruppo dopo una settimana di isolamento volontario: il difensore è originario di Codogno

L’emergenza Coronavirus è stata presa con le dovute precauzioni anche dal mondo del calcio: sono tante e necessarie le misure restrittive adottate dal mondo del pallone.

Anche iniziative volontarie. Come riportate da Sky Sport, Goldaniga è tornato oggi in gruppo dopo una settimana di auto isolamento. Il difensore è originario di Codogno: sottoposto a tutti i test del caso, Goldaniga è potuto tornare ad allenarsi in gruppo.