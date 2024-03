Genoa-Gudmundsson: c’è l’interesse di una big italiana per lui

Genoa, una big di Serie A bussa alla porta dei rossoblù per Albert Gudmundsson: la strategia per convincere il Grifone

Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter è pronto a mettere in moto gli ingranaggi per portare in nerazzurro Albert Gudmundsson dal Genoa. Ecco la strategia pensata:

GUDMUNDSSON – Ecco dunque la suggestiva via del giovane Carboni da far giocare in rossoblù una stagione almeno. In questo caso, il modello a cui ispirarsi si chiama Giovanni Fabbian, ora di proprietà del Bologna dei miracoli ma mai uscito davvero dal “controllo” nerazzurro: come per il centrocampista, si potrebbe impostare ancora una cessione con prezzo già fissato di “riacquisto”.

La fattibilità sarà approfondita nelle prossime settimane, ma con questo schema. Il Genoa avrebbe un sostituto della punta, ma l’Inter senza svenarsi subito avrebbe la quasi garanzia di riabbracciare a tempo debito il baby prodigio. In fondo, non è un caso che a gennaio siano stati rifiutati 20 milioni offerti dalla Fiorentina per lo stesso Carboni: in viale della Liberazione non è concepita operazione attorno all’argentino senza la previsione di un ritorno a casa un domani. Al momento, però, è l’oggi, inteso ormai come stagione 2024-25, a contare di più.