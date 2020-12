Genoa, i convocati per la Fiorentina: recuperato in extremis Marchetti

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Fiorentina: recuperato in extremis il portiere Marchetti. L’elenco completo

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Fiorentina, valevole per la decima giornata di campionato. Recuperato in extremis il portiere Federico Marchetti. L’elenco completo:

Portieri: Marchetti, Paleari, Zima.

Difensori: Bani, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Zapata.

Centrampisti: Badelj, Behrami, Czyborra, Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc.

Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.