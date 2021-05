Genoa, il vice di Ballardini: «La rimonta più complicata di sempre»

Carlo Regno ha parlato della salvezza conquistata dal Genoa

Carlo Regno, vice-allenatore di Davide Ballardini, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel della salvezza della squadra rossoblù.

RIMONTA – «Secondo me è stata la rimonta più complicata. Le altre me le ricordo, ma l’ultima rimane molto di più nella memoria. Questa è stata molto complicata. Il nostro è un lavoro d’equipe. E devo dire che Ballardini è stato il primo a parlare al plurale, poi lo hanno imitato altri allenatori. Lui ha avuto questa intuizione perché il nostro gruppo è veramente molto unito e lui si sente di dire così. Poi è una persona di un altro livello, è uno spessore diverso. Mi spiace dirlo ma è così».

ATALANTA – «L’Atalanta si affronta con tanta umiltà, con tanta voglia di far bene. Giocheranno tanti ragazzi che hanno giocato bene in questa parte di campionato. Penso che si vogliamo mettere in mostra, ho molta fiducia perché il Genoa ha nella propria rosa dei giovani molto interessanti».

