Genoa in difficoltà, parla Schone: «Non sopporto perdere»

Col Genoa terzultimo in classifica, Schone scuote i compagni: «Abbiamo bisogno di vittorie e punti, dobbiamo salire in classifica»

Non è un momento facile per il Genoa, che dopo la sconfitta col Torino si ritrova in zona retrocessione a soli 10 punti. Schone ha parlato della situazione al quotidiano olandese Her Parool: «Abbiamo bisogno di vittorie e di punti, dobbiamo salire in classifica».

«Io non sopporto perdere, per sette anni con l’Ajax ho vinto la maggior parte delle partite. Ci sono stati molti cambiamenti in poco tempo, abbiamo bisogno di trovare la vittoria».