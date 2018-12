L’attaccante del Genoa Christian Kouamé sta incantando in rossoblu, attirando le attenzioni delle big di Serie A e d’Europa.

Non solo Napoli. Sul gioiello del Genoa Christian Kouamé la concorrenza sarebbe molto folta. Il presidente Preziosi dopo l’esplosione dell’attaccante ivoriano si sta già sfregando le mani. I suoi 3 gol e 4 assist sono solo la punta dell’iceberg, formato da grandi prestazioni e caratteristiche uniche: velocità e dribbling, ma anche forza fisica e stacchi di testa. Prelevato dal Cittadella in estate per soli 5 milioni, dopo un’annata in doppia cifra con 11 gol e 11 assist, la valutazione è già schizzata intorno ai 20 milioni.

E oltre al Napoli di De Laurentiis, altre squadre sarebbero fortemente interessate. In Italia, Kouamé ha incantato sia la Roma che il Milan. I giallorossi sono a caccia un giocatore in grado di far rifiatare Dzeko, e perché no anche accompagnarlo in soluzioni tattiche alternative. E un gran creatore di spazi come il bosniaco andrebbe a nozze con la velocità dell’ivoriano. Il Diavolo invece dovrà fare i conti con la grana Higuain e il suo riscatto, e ripartire dal classe ’97 insieme a Cutrone potrebbe essere la strada per il futuro. Ma anche dalla Spagna arrivano interessamenti per l’attaccante, su tutti quello del Valencia. A gennaio il Genoa non si lascerà incantare dal denaro, ma in estate si scatenerà una vera e propria asta.