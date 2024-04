Genoa Lazio: Tudor batte Gilardino, ecco i motivi

Genoa Lazio, voti e giudizi dei quotidiani: Tudor ha vinto il duello sulla panchina con Gilardino

Un gol di differenza, quello di Luis Alberto che è valso 3 punti alla Lazio. Un po’ di più, invece, il margine a favore di Tudor nei confronti di Gilardino nel giudizio di due quotidiani sportivi.

GILARDINO – 5,5 all’unanimità. Per La Gazzetta dello Sport lo si deve a questo: «Per un’ora il suo Genoa gioca alla pari con la Lazio, poi cala. L’idea di Gud trequartista, però, funziona». Il Corriere dello Sport lo valuta così: «Sliding doors sull’occasione che Ekuban cestina: cede di misura, nel finale passa senza effetti al 4-4-2».

TUDOR – Accenti diversi nel suo caso. 6,5 dal giornale rosa: «Tre successi su quattro in campionato. C’è ancora da lavorare ma la strada è giusta. Corretta la scelta di non punire Luis Alberto». Si spinge fino al 7 il quotidiano della capitale: «Tre punti pesanti per accendere il finale di campionato. Si disinteressa delle polemiche e conferma la formazione anti-Salernitana: Felipe e Luisa premiano la sua scelta».