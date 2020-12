Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato dopo il pareggio in casa della Fiorentina. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu

Rolando Maran, ai microfoni di Sky Sport, analizza il pareggio contro la Fiorentina e si rammarica per la rete subita al 98′.

LA GARA – «Tre punti che sarebbero stati straordinari in questo momento. Trovare la vittoria in una gara così complicata… resta l’amarezza. La vedi svanire un minuto e 20 secondi dopo il recupero assegnato. Nei singoli episodi non abbiamo la buona sorte che aiuta, vedere la vittoria svanire in quel modo lì fa male. Eravamo in controllo, avevamo bisogno di una soddisfazione. I ragazzi sono stati bravi, con più attenzione e generosità magari si sarebbe risolta in un altro modo».

PJACA – «Lui purtroppo dopo il Covid era entrato bene ma si è fatto male. Adesso sta crescendo, è un giocatore che ha dei colpi. Anche Destro è entrato bene. Abbiamo bisogno di tempo e della fiducia necessaria».