Genoa, Maran: «L’ultimo allenamento al completo risale a 20 giorni fa ma siamo pronti»

Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di lunedì contro il Verona

Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di lunedì sera contro l’Hellas Verona. Le sue parole.

«L’ultimo allenamento fatto con una parvenza di squadra risale a 20 giorni fa. Abbiamo però ancora tanti assenti, a casa alle prese con questo virus. Come stanno i giocatori guariti dal Covid? La ripresa è molto individuale, giorno dopo giorno capiamo le risposte fisiche e psicologiche. La salute viene prima di tutto, proviamo gioia nel vedere i ragazzi che si riavvicinano al campo. Siamo stati molto attenti, non si è capito che abbiamo avuto tanta professionalità nel gestire questa cosa e invece dispiace sentirci dire che siamo stai negligenti. Se possiamo vincere a Verona? Non mi stupirei, abbiamo valori anche morali da fare emergere, confido in questo, e nei miei ragazzi che non vogliono mollare mai»