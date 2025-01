Genoa Monza, le dichiarazioni di Vieira nel post partita

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, nel post gara del match contro il Monza di Bocchetti. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Monza del tecnico Salvatore Bocchetti. Di seguito le sue parole riprese da TMW:

PAROLE – «Bella partita di gruppo. Siamo rimasti calmi, organizzati e concentrati. Il rigore sbagliato è stato negativo ma siamo rimasti concentrati sulla partita. Molto felice per la partita che abbiamo fatto. Non abbiamo ancora fatto niente però, dobbiamo pensare alla Fiorentina. Sono contento di quello che abbiamo fatto oggi ma dobbiamo continuare ad andare in avanti. Possiamo fare meglio e dobbiamo farlo. Dobbiamo, io in primis, essere più esigenti da noi stessi».