Genoa, Nicola avvisa i suoi: «Non giocheranno mai gli stessi undici»

Davide Nicola, allenatore del Genoa, lotterà per cercare di evitare la retrocessione in Serie B: le parole del tecnico

Intervenuto a Sky Sport, Davide Nicola ha parlato della lotta salvezza del Genoa e delle di formazione che adotterà da qui a fine stagione. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Grifone.

«Siamo terzultimi, è vero, e l’idea dell’ultimo mini-ciclo di partite ci ha fatto capire che dobbiamo entrare in campo con idee e voglia di vincere. Abbiamo esigenza e voglia di uscire dalle ultime tre in classifica. Scelte di formazione? Tutta la squadra deve essere consapevole che non giocheranno mai gli stessi undici. Un giocatore deve sempre sentirsi utile».