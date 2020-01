Genoa, Nicola: «Prestazione positiva, dobbiamo essere più strafottenti»

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Davide Nicola dopo il pareggio a reti inviolate fra Fiorentina e Genoa

«Stasera siamo arrabbiati, ma deve essere arrabbiatura costruttiva. Abbiamo avuto le migliori occasioni. Mi serve dare un’identità a questa squadra e far crescere tutti. Contro la Roma ho visto una continuità, con la circolazione di palla. Dobbiamo essere più “strafottenti”, nel senso positivo del termine. La prestazione dei ragazzi è stata positiva e deve diventare il nostro marchio. Dobbiamo anche fare punti, che non è mai facile. due punti persi? Il rammarico sta nel fatto che dobbiamo sentirci infastiditi per non aver raccolto l’intera posta in palio. Dobbiamo vincere contro le nostre insicurezze, per poi vincere contro i nostri avversari. I giocatori hanno qualità, ma non tutti le conoscono bene».