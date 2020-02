Genoa, Nicola: «Siamo consapevoli di potercela giocare con tutti»

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio. Le sue parole

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio. Le sue parole.

APPLAUSO FINE GARA – «Sicuramente la nostra gente vede che c’è voglia di tirarci fuori da questa situazione, abbiamo incontrato una squadra forte e capace che ha alle spalle un progetto di 3-4 anni. Non abbiamo raccolto granché, ma mi fa piacere questa amarezza positiva che abbiamo visto a fine gara, l’amarezza di non essere riuscito a fare almeno un punto che forse sul campo abbiamo dimostrato di meritare».

SCONFITTA – «Sicuramente subire in fretta il primo gol ha permesso alla Lazio di portare la gara sui binari dove ha delle qualità importanti, facendo densità e difendendosi con ordine. Noi dovevamo saper cambiare strategia, sicuramente si può fare sempre meglio, ma secondo me gli errori di oggi sono più frutto della qualità degli avversari che non della poca attenzione. Complimenti alla Lazio, ma anche al Genoa che sta dimostrando di essere squadra vera».

CLASSIFICA – «A me di prima interessa poco, non c’ero quindi non so il perché di determinate cose. Io sono arrivato e ho spiegato ai ragazzi quali erano i miei valori e come mi sarebbe piaciuto giocare insieme a loro. Se prima non apri il cuore non riesci nemmeno ad aprire la testa. Noi abbiamo avuto la capacità di essere gruppo, vogliamo migliorare ed è quello che mi interessa. Per me conta solo il lavoro e le relazioni con i giocatori con cui sto lavorando. Non mi piace pensare che con la Lazio si possa perdere, io voglio vincere pur sapendo che la Lazio è una squadra superiore. I ragazzi iniziano ad avere la consapevolezza di poter essere competitivi contro tutti»