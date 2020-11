Genoa, Paleari: «Grande emozione, cercherò di farmi trovare pronto»

Debutto in Serie A per Alberto Paleari in porta per il Genoa a causa delle assenze di Perin e Marchetti. Queste le sue parole.

Complici le assenze di Mattia Perin e Alessio Marchetti, questa sera contro il Parma la porta del Genoa sarà difesa da Alberto Paleari al debutto assoluto in Serie A.

Queste le sue parole a pochi minuti dal calcio d’inizio.

DEBUTTO – «Sto provando un mix di emozioni perché l’abbiamo preparata con tutto il gruppo dei portieri. Chi gioca è il portiere più valorizzato. Oggi tocca a me e cercherò di farmi trovare pronto».

MERCATO – «La scelta di venire qui è stata dettata dalla volontà di migliorarmi. Ho ancora tanto da imparare».

MOTIVAZIONI – «La vittoria del derby ci ha formato, ci ha dato qualcosa in più. La gente vuole vederci vincere. Come l’abbiamo fatto in Coppa Italia lo vorremmo fare anche in campionato».