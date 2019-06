Andrea Pinamonti è attualmente nella sede del Genoa per firmare il suo nuovo contratto: si attende solo l’ufficialità

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Andrea Pinamonti, ormai ex centravanti di proprietà dell’Inter, è attualmente nella sede del Genoa per firmare il suo nuovo contratto.

Presso la sede del club c’erano già ad aspettarlo il nuovo ds del Genoa, Capozucca e l’ad Zarbano. La sua prima tappa sarà Villa Rostan e poi sarà tempo di visite mediche.