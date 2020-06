Il Genoa sogna i colpi Jeronimo Cacciabue e Danilo Pantic per il centrocampo: il presidente Enrico Preziosi pronto a chiudere

Il Genoa è vicino a due colpi in vista della prossima stagione. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza rossoblù ha avviato i contatti per Jeronimo Cacciabue e Danilo Pantic.

Cacciabue è un mediano del Newell’s Old Boys, mentre Pantic è un centrocampista classe ’96 di proprietà del Chelsea (seguito anche da Hellas Verona e Lecce).