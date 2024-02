Genoa, Retegui dimesso dall’ospedale dopo il malore: le condizioni

Le ultime sulle condizioni fisiche di Mateo Retegui, attaccante del Genoa, dopo il malore accusato al termine della sfida al Napoli

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Mateo Retegui. L’attaccante argentino aveva infatti accusato un malore al termine di Napoli-Genoa, durante il volo della squadra.

Per questo era stato ricoverato all’ospedale una volta atterrato, sottoponendosi ad una tac cerebrale. Per fortuna gli esami hanno escluso ulteriori complicazioni e Retegui è stato già dimesso. Il motivo che ha scatenato il problema sembra essere un colpo alla testa subito in uno scontro con Ostigard.