Genoa Roma, De Rossi: «Giusto dare minuti a El Shaarawy»

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio della gara contro il Genoa.

HERMOSO – «Ha ancora bisogno di poco tempo a dire il vero, non ha i 90 minuti ma sarebbe stato un cambio forzato. Siamo contenti della formazione, magari sia lui che Hummels sarebbe più soddisfacente farli esordire in casa, ma ci daranno una grossa mano»

EL SHA E SAELEMAEKERS – «Il Genoa ti da modo di giocare, ci piace avere dei quinti molto offensivi e credo sia stato giusto dare minuti a El Sharaawy che a inizio stagione ha trovato difficoltà ad avere per le sue condizioni fisiche»

TOTTI – «Oggi pensiamo alla partita, sottolineo solo quando dice che per me darebbe un braccio; per il resto vorrei concentarmi sulla partita. Le parole di Totti sono sempre forti, anche quando giocava»