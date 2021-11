Genoa, Sabatini nome caldo per il ruolo di direttore sportivo

Walter Sabatini potrebbe tornare in pista dopo l’addio al Bologna. Contatti ben avviati con la nuova proprietà del Genoa

Walter Sabatini potrebbe tornare in pista dopo l’addio al Bologna. L’ex dirigente della Sampdoria è in contatto da qualche settimana con il fondo 777 Partners, nuovo proprietario del Genoa, per ricoprire il ruolo di direttore sportivo in rossoblù. Ecco quanto scritto dal giornalista Nicolò Schira.

SABATINI GENOA – «Un indizio di mercato dal sapore di indovinello: Walter Sabatini è pronto a tornare in pista. L’ex Diesse di Inter, Lazio e Roma nell’ultima avventura professionale ha lavorato per il Bologna. Dal rossoblù emiliano a un altro club dai colori rossoblù il passo potrebbe essere breve nelle prossime settimane…».