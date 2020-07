Genoa-Sampdoria, chiesta variazione d’orario: la situazione

Il consigliere politico Stefano Anzalone ha chiesto alla Lega Serie A di anticipare l’orario d’inizio di Sampdoria-Genoa

Stefano Anzalone, consigliere delegato allo sport del Comune di Genova, ha annunciato ai microfoni di Telenord di aver richiesto alla Lega Serie A una variazione dell’orario d’inizio del derby fra Sampdoria e Genoa, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 21,45.

«Abbiamo scritto alla Lega Calcio di Serie A per chiedere l’ingresso di una parte di tifosi, non c’e stata risposta ma abbiamo saputo che sino a settembre non sarà possibile. Per quanto riguarda invece la richiesta di anticipo dell’orario siamo possibilisti. Abbiamo avuto indiscrezioni in merito ed ora attendiamo la risposta definitiva».