Genoa-Sampdoria, SCONTRI TRA I TIFOSI: clima incandescente in città

Tensione alle stelle per Genoa-Sampdoria: scontri tra le tifoserie e forze dell’ordine a poche ore dal calcio d’inizio

Tensione al massimo a Genova in vista di Genoa–Sampdoria: in queste ore le due tifoserie si sono affrontate in una serie di scontri a poche ore dal calcio d’inizio. Come riportato da Sportmediaset, gli scontri sono avvenuti nei paraggi dello Stadio Marassi.

A due anni dall’ultimo derby la prefettura di Genova aveva alzato il livello di allerta per timore proprio di scontri tra le tifoserie: timori che poi si sono rivelati più che attendibili.