Genoa, Sanabria: «Voglio salvare il Grifone. Dico grazie a Nicola» – VIDEO

Sanabria si racconta: ecco le parole dell’attaccante del Genoa rinato dopo l’arrivo di Davide Nicola in panchina – VIDEO

Sanabria si racconta ai microfoni di Genoa Channel: ecco le parole dell’attaccante paraguaiano.

SANABRIA – «Alla base di tutto credo che ci sia la fiducia che mi sta dando mister Nicola. Una fiducia che mi ha dimostrato fin dal primo giorno in cui è arrivato qui, cosa che prima non avevo avuto dagli altri allenatori. Il mio prossimo obiettivo? Oltre alla salvezza del Grifone vorrei portare il Paraguay al Mondiale visto che è da tanti anni che non partecipiamo».