Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato dopo il pareggio contro il Sassuolo: ecco le parole sul suo possibile futuro

Ai microfoni di DAZN, Davide Ballardini ha parlato dopo il pareggio tra Genoa e Sassuolo.

DICHIARAZIONI – «Il mio futuro non lo decido io, so bene che ci sono delle voci, nonostante ciò la squadra e i calciatori stanno dando tantissimo e io non posso fare altro che ringraziarli».