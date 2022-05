Genoa in Serie B: i tifosi della Sampdoria organizzano il “funerale”

Il Genoa va in Serie B e i tifosi della Sampdoria organizzano un “funerale” goliardico al termine del match contro la Fiorentina

La retrocessione del Genoa in Serie B ha scatenato la festa della Sampdoria, che parallelamente ha conquistato l’aritmetica salvezza in Serie A. I tifosi blucerchiati hanno deciso di ripagare i rivali cittadini con la stessa moneta, memori della processione avvenuta nel 2011. Ecco il volantino diffuso sui social in merito al “funerale”di questa sera, al termine del match contro la Fiorentina.

FUNERALE GENOA – «È con immenso rammarico che si annuncia la scomparsa del Genoa, Cricket and Football Club. Il funerale si svolgerà al termine della partita sotto la sud, con una lunga processione sino a piazza De Ferrari. È gradita la presenza di croci e lumini».