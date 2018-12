Genoa-Spal highlights e gol: le azioni salienti del match della 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Genoa-Spal highlights e gol: i momenti principali della partita valida per il 15° turno della Serie a 2018/2019. Al ‘Ferraris’ di Genova va in scena una sfida tra squadre in crisi: rossoblù (15 punti), reduci dall’eliminazione in Coppa Italia e dalla sconfitta in casa del Torino, e senza vittoria da 7 giornate di campionato; contro, la formazione ferrarese (14), che manca la vittoria da 5 turni.

Nei 34 precedenti totali tra le due squadre, bilancio in equilibrio con 11 vittorie genoane, 14 pareggi e 9 successi spallini. Nella scorsa stagione, successo ferrarese in casa per 1-0 nel girone d’andata e, al ritorno, pareggio per 1-1 al ‘Ferraris’. Ecco i gol e gli highlights di Genoa-Spal:

GENOA-SPAL 0-1 – Andrea Petagna si fionda in area e, con un ottimo scatto, raggiunge il cross che lo porta a segnare il gol del vantaggio! La palla finisce in rete sulla destra e il portiere rimane pietrificato!

GENOA-SPAL 1-1 – Krzysztof Piatek trasforma il rigore spiazzando completamente il portiere!