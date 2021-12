Genoa, Spors: «Opereremo sul mercato, importante confrontarsi con Shevchenko»

Il neo g.m. del Genoa Spors ha parlato del suo arrivo in rossoblù e del prossimo mercato

Johannes Spors, neo general manager del Genoa, in una intervista a Sky Sport ha parlato del suo approdo in rossoblù.

PROGETTO – «Sono il primo tedesco in Italia, sono abbastanza convinto che il nostro calcio sia europeo. Sono pronto per questa sfida. Io penso che l’esperienza non sia davvero un problema, il Genoa è un’avventura affascinante: è il motivo per cui ho deciso di venire qui, è un progetto ambizioso e non vedo l’ora di iniziarlo».

RUOLO – «So che sono abbastanza giovane, ho 39 anni ma ho parecchia esperienza nel mio lavoro. Lavoro nel mondo del calcio da 15 anni. Ho lavorato all’Hoffenheim, all’Amburgo, in Olanda. Ora sono qui e sono molto contento. Vogliamo diventare un club moderno, innovativo, europeo. Io sono qui per trasformare il Genoa in tutto questo».

MERCATO – «Avremo la possibilità di operare sul mercato ma non spenderemo soldi tanto per farlo saremo attenti al tipo di investimento, per fare la scelta giusta al momento giusto. Quando saremo tutti convinti agiremo. Per me è molto importante allineare la nostra visione di gioco con la rosa ci confronteremo con l’allenatore per essere sicuri che parliamo degli stessi ruoli, dello stesso stile di gioco, degli stessi bisogni e poi decideremo in che ruoli sarà meglio intervenire».