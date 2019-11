Il centrocampista del Genoa Sturaro ha analizzato il pareggio conquistato al “Mazza” di Ferrara contro la Spal

Stefano Sturaro ha commentato il pareggio ottenuto dal Genoa sul terreno di gioco del “Mazza” contro la Spal, al termine della tredicesima giornata di Serie A.

L’attenzione è rivolta al gol, segnato al rientro in campo dopo un lungo infortunio: «Il gol lo dedico a me stesso», ha concluso il centrocampista rossoblù in zona mista.