Genoa, Sturaro: «Ritorno entro metà luglio. Futuro? Certe dinamiche...»

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha fatto il punto sul proprio ritorno in gruppo e sul possibile futuro: le dichiarazioni

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Telenord.

LE PAROLE – «Sono felice di ritrovarmi qui, non ho preparato nessun discorso, ma per troppo tempo la società è stata distante dai tifosi. Le cose che invece mi piacciono della nuova società sono la semplicità e la chiarezza, modi per riportare i tifosi vicino alla squadra. Recupero? C’è ancora un po’ di tempo, ora sono concentrato sul mio lavoro. Mi sento bene e ho già iniziato a lavorare, l’intervento è stato poco invasivo e i tempi dovrebberso essere brevi. Penso che intorno al 15 massimo 20 luglio possa tornare in gruppo. Futuro? Dinamiche di mercato, partenze o altro sono domande che vanno chieste a chi se ne occupa per lavoro».