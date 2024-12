Genoa-Torino, Galante: «Attenzione all’effetto Vieira, ma i granata col Napoli meritavano di più. I problemi Vanoli non li ha in difesa ma davanti, può fare questo per risolverli»

Le parole di Fabio Galante, ex difensore, sulla sfida di Serie A in programma tra Genoa-Torino al Marassi. Tutti i dettagli

Fabio Galante, ex difensore del Torino, interviene su La Gazzetta dello Sport sul momento granata, tra crisi di risultati e voci sulla vendita della società da parte di Urbano Cairo. Ha giocato anche nel Genoa, avversario della prossima partita.

GENOA-TORO – «Importante e delicata, quindi molto interessante e incerta. A favore del Genoa c’è l’effetto Vieira e il fattore Marassi. Paolo Vanoli si trova a gestire una situazione complicatasi sia in classifica che psicologicamente a causa della recente serie di sconfitte in cui è incappata la sua squadra, spesso senza meritarlo. Prendiamo l’ultima, contro il Napoli capolista: il Toro non ha di sicuro sfigurato. E se fosse andato sull’1-1 con quell’occasionissima sprecata da Coco, chissà…».

CI SAREBBE BISOGNO DI UN GALANTE – «No, non mi pare proprio. Gli uomini di valore ci sono, in tutti i reparti. Non di rado nel calcio gli errori nascono dalla testa: se non sei tranquillo, possono aumentare».

VANOLI E LA DIFESA A 4 – «Credo che se davvero scegliesse questa modifica tattica, Vanoli non lo farebbe tanto in funzione difensiva quanto offensiva. Il Toro ha la necessità di portare più uomini e palloni in area avversaria. Quattro gol realizzati nelle ultime sette partite sono davvero pochi. Bisognare agire».