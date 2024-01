VOTI&STATS – Genoa Torino: 0-0 e poche emozioni, quanto pesa il punto per i granata?

Genoa-Torino, le statistiche e le votazioni del match giocato al Ferraris e terminato con il risultati di 0 a 0

Genoa-Torino non è stata una di quelle gare indimenticabili, come certifica uno 0-0 senza grandissime emozioni. Dal punto di vista granata, girando per i social appena dopo la partita era interessante la spaccatura registrata nel tifo. Chi vedeva il bicchiere mezzo vuoto reclamava l’occasione perduta per andare a compiere il salto di qualità che possa permettere un sicuro ancoraggio nella corsa europea. Al contrario, non erano pochi coloro che si ritenevano soddisfatti sulla base di un principio: quando non si può vincere, l’importante diventa non perdere. Ed in tal senso il punto guadagnato a Marassi non incrina le certezze maturate in casa Toro, oltre a muovere la classifica.

La giustezza del verdetto è confermata dalle statistiche. Il Genoa ha tirato di più, 11 a 5 rispetto agli avversari. Ma gli Expected Goals sono decisamente vicini – 0.60 a 0.48 – e lasciano intendere che lo 0-0 ha una sua logica profonda.

I giornali di Urbano Cairo sono unanimi nel dare 6 al tecnico granata. Ecco i giudizi.

JURIC – Per il Corriere della Sera la motivazione è la seguente: «Squadra che vince non si cambia. E allora avanti con l’undici che aveva travolto il Napoli. Quando il tecnico di Spalato vede che il Toro rischia più di perdere che di vincere, si accontenta saggiamente di portare a casa un punto».

La Gazzetta dello Sport spiega la sufficienza così: «Nella battaglia il Toto esalta il suo spirito guerriero, dal punto di vista difensivo: garra e solidità, ok. Ma nella manovra offensiva vive una giornata-no, certificata dai tiri in porta: zero. L’ingresso di Tameze porta equilibrio».

Unica seria differenza di vedute tra le due testate riguarda un centrocampista.

RICCI – Piace la sua prestazione al quotidiano sportivo, che gli assegna un 6,5: «Quando infuria la battaglia emerge il Ricci che non ti aspetti: lotta per sé e per qualche compagno non in giornata. Regista, mediano, trequartista: fa tutto».

Per il giornale politico, invece, la sua è una gara da 5,5: «Le cose migliori sui calci piazzati, quando ispira due tentativi di Buongiorno e uno di Pellegri. Da lui è giusto però aspettarsi qualcosa in più. Anche in termini di cattiveria agonistica».