Genoa, tre possibili ritorni contro la Lazio

Il Genoa potrebbe recuperare ben tre infortunati in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio: le ultime

Il Genoa potrebbe recuperare ben tre infortunati in vista della sfida di venerdì contro la Lazio. Insomma, in casa rossoblu potrebbe svuotarsi l’infermeria per il match dell’Olimpico.

Andriy Shevchenko potrebbe riabbracciare tre giocatori fermi ai box da tempo. Maksimovic, Fares e Caicedo stanno ultimando la riabilitazione e potrebbero tornare a disposizione dell’ucraino proprio nei prossimi giorni. Ancora out invece Rovella e Cassata, il cui recupero appare lontano.