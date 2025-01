Genoa, la cura Vieira funziona: solo due squadre meglio del Grifone, ma Balotelli diventa un caso

Genoa, con Patrick Vieira 13 punti in 8 gare e i rossoblù si tolgono dalle zone basse di classifica, ma rimane il caso Balotelli

Con la vittoria di ieri il Genoa si toglie dalla zona retrocessione e si porta nella parte centrale di classifica. La cura Vieira fino a questo momento sta funzionando: con il francese in panchina sono arrivati 13 punti in 8 gare: come riportato da la Gazzetta dello Sport meglio dei rossoblù hanno fatto solo Napoli, Atalanta e Inter.

Tuttavia rimane il caso Balotelli: anche ieri contro il Parma Super Mario è rimasto in panchina per tutti i 90′ e ancora una volta, nel post partita, il tecnico ha evitato di rispondere alle domande sull’utilizzo dell’ex Inter e Milan. A differenza della scorsa settimana Balotelli per ora non ha commentato sui social, ma il suo futuro rimane un’incognita.