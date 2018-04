Geri Halliwell e altri vip a San Siro per Milan-Napoli: l’ex Spice calcia un rigore – FOTO

Geri Halliwell calcia un rigore nel pre-partita di Milan-Napoli al Giuseppe Meazza di San Siro. Parterre ricco di vip ed ex bandiere, da Gullit a Virdis

Tutti a San Siro per Milan-Napoli, uno dei match clou della 32ª giornata di Serie A. Sfilza di vip nel parterre del Meazza, tra cui l’ex cantante delle Spice Girls, Geri Halliwell, che ha anche calciato un rigore nel pre-partita della sfida indossando una maglia storica vintage della formazione rossonera, come da lei stessa testimoniato attraverso il proprio account ufficiale su Instagram.

Parterre ricco di vip per una grande sfida di campionato, tra cui due ex leggende del mondo rossonero, come Pietro Paolo Virdis e Ruud Gullit. I due sono stati premiati dall’amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, nel pre-partita e son stati omaggiati con due magliette rossonere con i numeri 11 e 10 per due protagonisti della storica sfida del San Paolo del 1 maggio 1988 che consentì al Milan il sorpasso Scudetto con il Napoli. Oltre a Geri Halliwell, inoltre, tra i vip stranieri figurava anche Bruce Grobbelaar, ex portiere del Liverpool che vinse la finale di Coppa Campioni nel 1984 contro la Roma e l’ex calciatore dei Reds, Jamie Redknapp.