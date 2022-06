Italia, Donnarumma: «Errore sul gol? Se vogliamo fare polemiche continuiamo pure»

Gianluigi Donnarumma, capitano dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro la Germania

«Siamo arrabbiati e delusi. Dobbiamo ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che noi non siamo questi. Abbiamo sbagliato tutto questa sera. Ci dispiace per i nostri tifosi, qualche occasione l’abbiamo avuta ma così non può andare bene. Errori? Se vogliamo fare polemiche continuiamo a parlare del fallo che ho subito contro il Real Madrid. Io ho fatto un discorso di squadra e analizzato la partita».