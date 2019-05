Germania, Löw non sarà in panchina con Bielorussia ed Estonia: il motivo

La Germania affronterà le prossime due sfide contro Bielorussia ed Estonia. Il c.t. Löw non ci sarà per problemi di salute

Joachim Löw, commissario tecnico della Germania, non siederà in panchina nelle prossime due sfide della Nazionale tedesca: la Germania scenderà in campo contro Bielorussia ed Estonia per le due gare di qualificazone agli Europei 2020.

Il c.t. non ci sarà per problemi di salute che non sembrano essere gravi. Al suo posto ci sarà il vice-allenatore Marcus Sorg. «Sto meglio ma ho bisogno di altre 4 settimane di riposo – ha detto l’allenatore sul sito della federazione tedesca – Ci saranno Sorg e Kopke che hanno molta esperienza».