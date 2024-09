Germania, la scelta di NAGELSMANN: «Sarà LUI perché parla chiaro». Ecco CHI É il nuovo CAPITANO dopo il ritiro dalla nazionale di NEUER e GUNDOGAN

Le parole di Julian Nagelsmann, ct della Germania, sul nuovo capitano della nazionale dopo l’Europeo

Joshua Kimmich è il nuovo capitano della Germania. Con il ritiro dalla nazionale Manuel Neuer e Ilkay Gundogan, il centrocampista del Bayern Monaco erediterà la fascia. Nagelsmann in conferenza stampa ha stabilito le nuove gerarchie. Gli altri giocatori candidati a prendere la fascia in caso di assenza o sostituzione del compagno sono Rudiger e Havertz. “I nuovi capitani sono per primi Joshua e Antonio Rodiger e Kai Havertz come si alternano”, ha detto Nagelsmann in una conferenza stampa. L’ex mister del Bayern ha spiegato così la scelta:

«Kimmich è un giocatore che ha opinioni definite. Possono anche non essere le stesse delle mie, lui non ha paura di esprimerle davanti all’allenatore. È un modello per tutto il gruppo, dà sempre il massimo, vuole sempre allenarsi, a volte troppo, non è mai stanco e vuole sempre vincere». Il capitano Kimmich dovrebbe fare la sua bracciale interiore questo sabato nella Nations League contro l’Ungheria.