Germania-Olanda: orario, dove vederla e probabili formazioni

Al Deutsche Bank Park di Francoforte in campo la sfida amichevole tra Germania e Olanda: orario, dove vederla e le probabili formazioni

Al Deutsche Bank Park di Francoforte in campo l’amichevole tra Germania e Olanda. Una sfida di lusso con tanti campioni che si affronteranno in campo per regalare spettacolo. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle favorite per i prossimi Europei: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Germania-Olanda, le probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Henrichs; Kroos, Andrich; Wirtz, Gundogan, Musiala; Fullkrug. Ct. Nagelsmann.

OLANDA (4-3-3): Flekken; Firmpong, Geertuida, van Dijk, Aké; Wieffer, Wijnaldum, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo. Ct. Koeman.

Germania-Olanda, orario e dove vederla

Germania-Olanda è in programma alle ore 20:45 al Deutsche Bank Park di Francoforte. In Italia non è prevista nessuna diretta streaming del match.