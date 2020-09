Ghirelli: «In Lega Pro puntiamo agli stadi aperti al 25-30% della loro capienza»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato in videoconferenza con il Direttivo della Lega Pro. Le sue parole

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato in videoconferenza con il Direttivo della Lega Pro. Queste le sue parole riportate da TMW.

«Con il Comitato 4.0 abbiamo elaborato e presentato una proposta che consenta un’apertura graduale dei nostri stadi e palazzetti, in sicurezza, in modo da avere una parte di pubblico parametrata alla capienza dei nostri stadi e palazzetti, nella misura del 25-30%, già a cominciare dalla prima giornata di campionato. Attendiamo fiduciosi un riscontro ufficiale a seguito delle interlocuzioni che avremo con le autorità competenti. I tifosi sono fondamentali per i nostri club e per il nostro calcio»