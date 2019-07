Ghirelli: «Serie C? Il nuovo formato funzionerà così…»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto sul formato che sarà alla base della nuova stagione di Serie C. Ecco le sue parole

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è intervenuto sul formato che sarà utilizzato per la Serie C nella stagione 2019-2020. Il presidente ha parlato a Sportilia, dove si sta svolgendo il primo raduno della Can Pro.

Ecco le sue dichiarazioni: «Siamo vicini alle esigenze dei tifosi, li abbiamo ascoltati: per questo si giocheranno 3 anticipi il sabato sera, uno per girone, la domenica alle 15 e alle 17,30 più il posticipo Rai. Si torna, quindi, a giorni ed orari fissi. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club e lo si farà solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori».