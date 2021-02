Ghirelli: «Tutti dovrebbero seguire l’esempio della Juventus Under 23»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, parla del progetto seconde squadre ed elogia la Juventus Under 23. Le sue parole

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato del progetto seconde squadre ai microfoni di TMW.

«Il mio pensiero è sempre stato chiaro in merito. L’esempio della Juventus, che con la sua formazione Under23 ha prodotto benefici sia in termino di crescita dei giocatori che di patrimonio, è da tener presente per tutte le formazioni di Serie A che invito a prendere in esame questa possibilità. Le multiproprietà rimangono un discorso sul tavolo perché bisogna normarle. In passato abbiamo posto questo tema molte volte e lo rifaremo. Servono norme precise perché dopo la vicenda Salernitana si è lasciato il tema in secondo piano e oggi è questa una discussione comune che dobbiamo riprendere in mano».