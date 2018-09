Faouzi Ghoulam vede ormai all’orizzonte il ritorno in campo: il terzino algerino del Napoli torna ad allenarsi col pallone

Faouzi Ghoulam si scalda in vista del ritorno in campo. Dopo i due gravi infortuni consecutivi al ginocchio (l’ultimo a febbraio) il terzino algerino del Napoli è pronto per mettersi a piena disposizione di Carlo Ancelotti nel giro di qualche settimana. Il giocatore ha espresso il suo entusiasmo nel tornare a lavorare col pallone postando un video sui social in cui palleggia al centro sportivo di Castel Volturno. «Felice di essere in grado di giocare di nuovo e toccare la palla» il messaggio condiviso su Twitter dal giocatore.