Giampaolo non sogna più: «Allenare una big? Ormai non ci penso»

Giampaolo racconta il rapporto negativo con le big: nel 2009 fu un passo dal diventare il nuovo allenatore della Juventus, ma il giorno dopo…

Marco Giampaolo è pronto a ripartire per una nuova stagione in sella alla panchina della Sampdoria. L’ottima stagione del tecnico non gli è valsa una chiamata delle big di Serie A, ma il tecnico non sembra dispiacersi più di tanto nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: «Le big? Per esperienza, ho come represso oramai il diritto di sognare, non ci penso. Penso solo ad allenare bene. Nel 2009 i bianconeri mi scelsero come nuovo allenatore, andai a dormire e il giorno dopo scoprii che avevano preso Ferrara. Ma non ne faccio un dramma. Il calcio, d’altronde, è uno specchio della società. E in un mondo populista, è chiaro che a volte si facciano scelte di comodo».

Per Marco Giampaolo il miglior acquisto dell’estate blucerchiata non è un calciatore, bensì un rinforzo in società che potrebbe cambiare i piani di calciomercato della Sampdoria che verrà nel futuro prossimo. Il tecnico passa all’elogio di Walter Sabatini, nuovo dirigente doriano che Ferrero, Romei e Osti: «Ci sono club che la raggiungono investendo, noi abbiamo altre strategie e puntiamo su giovani qualità. Per questo motivo, l’arrivo di Sabatini è, per noi, come l’acquisto di un top player».