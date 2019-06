Giampaolo studia le mosse per il nuovo Milan: il piano del tecnico

Marco Giampaolo sembra il primo indiziato per la panchina del Milan: il tecnico studia le mosse per rialzare la squadra

Non c’è ancora nessuna firma, ma Marco Giampaolo sembra essere il profilo ideale per sostituire Rino Gattuso sulla panchina del Milan. In attesa di un contratto e di un’ufficialità, il tecnico inizia a studiare un piano per far tornare grande il club rossonero.

Come spiega il Corriere dello Sport, l’allenatore punterà su una squadra giovane. La linea difensiva sarà a 4 e la mediana a 3, mentre in attacco ci sarà flessibilità. Il tecnico potrà inoltre portare con sé alcuni elementi di spicco della Sampdoria, come Praet e Andersen.