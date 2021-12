Giampaolo e il no allo Spezia. C’è di mezzo il Milan

Marco Giampaolo ha deciso di non accettare il posto sulla panchina dello Spezia. Le motivazioni del tecnico ex Milan

Marco Giampaolo non sarà il prossimo allenatore dello Spezia. Il tecnico era stato contattato dalla società ligure per prendere il posto di Thiago Motta, ma, come riportato da Sky Sport, ha decisio di declinare la proposta.

Tra le motivazioni principali che hanno spinto Giampaolo a prendere questa decisione c’è sicuramente il fatto che lo Spezia abbia il mercato bloccato. Non solo, sempre secondo Sky Sport, il tecnico, considerato come sono andate le sue ultime due esperienze con Torino e Milan, preferirebbe non prendere una squadra a stagione in corso.