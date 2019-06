Giampaolo: «Felice e motivato. Il Milan è una grande chance»

Le prime parole di Marco Giampaolo da nuovo allenatore del Milan. Le prime impressioni del tecnico rossonero

Marco Giampaolo, nuovo allenatore del Milan, ha parlato del suo approdo sulla panchina rossonera ai microfoni di Milan Tv in un brano che il club ha anticipato all’Ansa: «Ho lavorato sodo per ottenere questa chance, per me il Milan e’ una grandissima opportunità».

Ancora Giampaolo: «Il Milan è il club più titolato in Europa e uno dei più importanti. Per me è una grandissima opportunità, sono felice e motivato. Il percorso è stato lungo, sarà ancora lungo perché non c’è mai fine, non si finisce mai di costruire idee, progetti e cose».