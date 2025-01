Giampaolo: «Siamo andati sotto per un regalo nostro; loro troppo superiori, ma ho apprezzato il coraggio dei ragazzi»

Le parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in casa contro l’Inter

Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Lecce contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

INTER PARTITA SUBITO FORTE? – «Il primo gol subito è stato un regalo nostro, un disimpegno facile, poi abbiamo subito un uno contro uno a 15 metri in porta, come il secondo gol. Questo al di là di come la squadra nerazzurra la forza la sicurezza di una squadra che sa come giocare le partite, condurle e gestirle. Al netto di questi episodi devi decidere come giocartela, se aspettarli o giocare con coraggio e abbiamo scelto di giocare con coraggio per non farli giocare per non farti sfinire dall’Inter perché consumi tante energie e comunque la perdi. Mi spiace perché abbiamo fatto queste due leggerezze sui gol. Pazienza, andiamo avanti, la squadra ha cercato di dare tutto, la differenza è chiaramente visibile»

SUL MERCATO – «Il mercato è fatto non per cambiare la struttura della squadra ma per sistemare la difesa. Sono concentrato sulla mia squadra oggi sapendo che era una gara proibitiva ma ho chiesto alla mia squadra di fare tutto quanto possibile. Anche se avessimo l’un per cento di fare risultato avremmo dovuto scommettere su questo. Il nostro campionato è vivo, siamo lì e sappiamo che la lotta è dura. Ci saranno gare dove la responsabilità e la posta in palio varranno di più»

IL CENTROCAMPO – «Abbiamo centrocampisti e dobbiamo giocare con le caratteristiche che abbiamo. Giocheremo sulle nostre peculiarità»