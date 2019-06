Giampaolo-Milan, accordo totale: nei prossimi giorni l’ufficialità

Il Milan e Marco Giampaolo procedono a passi spediti verso il matrimonio: l’accordo è totale e presto ci sarà l’ufficialità

Marco Giampaolo e il Milan non sono mai stati così vicini. Come informa Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia le due parti, dopo i proficui contatti dei giorni scorsi, hanno raggiunto un accordo totale sulla base di un biennale più opzione per un’ulteriore stagione.

Giampaolo ha già comunicato alla Samp la volontà di andare al Milan, presto si incontrerà con Ferrero per ribadirglielo di persona. Ora non resta che aspettare i prossimi passaggi burocratici e l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.