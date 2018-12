Giampaolo non si scopre: «Formazione? Non la so. Cristiano come Quagliarella»

Juventus-Sampdoria, Giampaolo presenta in conferenza stampa i temi legati alla sfida: «Non mi bevo questa classifica»

Il 2018 della Sampdoria si chiuderà nel fortino Allianz Stadium contro la Juventus. Bianconeri che arrivano dal rocambolesco pareggio di Bergamo contro l’Atalanta e che vorranno chiudere al meglio uno straordinario anno. Il tecnico blucerchiato, Giampaolo, ha presentato così i temi della sfida ai Campioni d’Italia: «Quando c’è in palio qualcosa, hai sempre da perdere. Che poi la posta in palio sia da giocare contro una squadra molto forte, sia in Italia che in Europa, oltre che in borsa, è un dato di fatto. Il periodo di appannamento è stato circoscritto a tre partite, non ci fosse stato ora saremmo terzi in classifica. La squadra non ha avuto un periodo di appannamento, ha dato tutto oltre le sue possibilità. Ultimamente abbiamo raccolto tre risultati positivi, ma la dodicesima è a quattro punti dalla Sampdoria»

